Отлетевший после ДТП грузовик сбил рабочих на МКАД
5 сентября09:36
На 102-м километре МКАД в результате наезда грузовика пострадали четверо дорожных рабочих, сообщает «Свободная пресса».
Отмечается, что рабочие проводили вели ремонт дорожного покрытия. В ДТП угодили три грузовика, после чего один из них сбил дорожников. Состояние двоих пострадавших оценивается тяжелое. Также пострадал один водитель.
В свою очередь АГН Москва сообщает, что в результате инцидента пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Кроме того, в результате ЧП произошел разлив топлива.
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