Отлетевший после ДТП грузовик сбил рабочих на МКАД

На 102-м километре МКАД в результате наезда грузовика пострадали четверо дорожных рабочих, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что рабочие проводили вели ремонт дорожного покрытия. В ДТП угодили три грузовика, после чего один из них сбил дорожников. Состояние двоих пострадавших оценивается тяжелое. Также пострадал один водитель.

В свою очередь АГН Москва сообщает, что в результате инцидента пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Кроме того, в результате ЧП произошел разлив топлива.

