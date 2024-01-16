СМИ: Основатель крупного ресселера Apple погиб в Мурманске

В Хибинах при сходе лавины погиб миллиардер Андрей Годунов. Его тело вместе с телом бизнесмена Игоря Слонского нашли 8 января на горе Петрелиуса в районе ущелья Рамзай, сообщает РБК со ссылкой на СК по Мурманской области.

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По информации МЧС, мужчины во время схода лавины ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы и попали под снежные завалы.

Годунов является учредителем петербургской компании NBCom Group, в которую входит крупный реселлер техники Apple компания iPort. Источник в компании подтвердил изданию «Коммерсант» гибель ее бенефициара.

Ранее СМИ сообщали о том, что российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов пропал без вести. По предварительным данным, он утонул после того, как его яхта разбилась возле берегов Шотландии.


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ФОТО: РИА Новости / Егор Комаров
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