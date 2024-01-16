СМИ: Основатель крупного ресселера Apple погиб в Мурманске
В Хибинах при сходе лавины погиб миллиардер Андрей Годунов. Его тело вместе с телом бизнесмена Игоря Слонского нашли 8 января на горе Петрелиуса в районе ущелья Рамзай, сообщает РБК со ссылкой на СК по Мурманской области.
По информации МЧС, мужчины во время схода лавины ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы и попали под снежные завалы.
Годунов является учредителем петербургской компании NBCom Group, в которую входит крупный реселлер техники Apple компания iPort. Источник в компании подтвердил изданию «Коммерсант» гибель ее бенефициара.
Ранее СМИ сообщали о том, что российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов пропал без вести. По предварительным данным, он утонул после того, как его яхта разбилась возле берегов Шотландии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru