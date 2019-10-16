В Подмосковье избит организатор Олимпиады-80, сбивший женщину

Одного из главных организаторов Олимпиады-80 избили в Московской области. Как сообщает сайт KP.RU, 81-летний Виктор Полищук попал под горячую руку мужа женщины, на которую он наехал на своём автомобиле. Произошло это в Одинцове. Мужчина сбил 30-летнюю Наталью Филатову на малой скорости, когда сдавал назад.

Разгневанный супруг пострадавшей напал на пенсионера, который в итоге попал в больницу с множественными синяками на лице и теле. Травмы также получила женщина. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

В своё время Виктор Полищук был начальником технического управления Оргкомитета московской «Олимпиады-80», а также одним из главных новаторов в советских и российских телекоммуникациях. Он до сих пор возглавляет основанную им компанию «Российская телекоммуникационная сеть».

