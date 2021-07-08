Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за прорыва трубопровода

Около 100 тысяч жителей города Орел остались без воды из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения. Об этом сообщил в своем аккаунте в Инстаграм глава Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, отключение воды произошло в Заводском районе и части Советского района города. В общем сложности подача вода была отключена у 998 многоквартирных домов.



Клычков отметил, что в настоящее время экстренные службы ведут работы над устранением аварии. Как ожидается, водоснабжение восстановят в течение суток.





