Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за прорыва трубопровода

Около 100 тысяч жителей города Орел остались без воды из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения. Об этом сообщил в своем аккаунте в Инстаграм глава Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, отключение воды произошло в Заводском районе и части Советского района города. В общем сложности подача вода была отключена у 998 многоквартирных домов.

Клычков отметил, что в настоящее время экстренные службы ведут работы над устранением аварии. Как ожидается, водоснабжение восстановят в течение суток.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кран с водой
ТЕГИ:Орловская ОбластьОрел
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры