Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за прорыва трубопровода
Около 100 тысяч жителей города Орел остались без воды из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения. Об этом сообщил в своем аккаунте в Инстаграм глава Орловской области Андрей Клычков.
По его словам, отключение воды произошло в Заводском районе и части Советского района города. В общем сложности подача вода была отключена у 998 многоквартирных домов.
Клычков отметил, что в настоящее время экстренные службы ведут работы над устранением аварии. Как ожидается, водоснабжение восстановят в течение суток.
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