Около 100 человек эвакуировали из здания ВШЭ в Москве из-за пожара
23 сентября 202115:08
Строительный мусор загорелся в подвале здания Высшей школы экономики в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
В сообщении говорится, что из здания в Большом Трехсвятительском переулке были эвакуированы почти 100 человек, пострадавших нет. В МЧС добавили, что возгорание было ликвидировано в 14:32.
Ранее в подмосковном городе Черноголовке пожарные потушили открытое горение в ангаре на площади три тысячи квадратных метров, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru