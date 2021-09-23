Около 100 человек эвакуировали из здания ВШЭ в Москве из-за пожара

Строительный мусор загорелся в подвале здания Высшей школы экономики в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что из здания в Большом Трехсвятительском переулке были эвакуированы почти 100 человек, пострадавших нет. В МЧС добавили, что возгорание было ликвидировано в 14:32.

Ранее в подмосковном городе Черноголовке пожарные потушили открытое горение в ангаре на площади три тысячи квадратных метров, сообщает RT.