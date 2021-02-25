Огневая установка из состава системы С-400 попала в массовое ДТП в Подмосковье

Пять автомобилей, в том числе огневая установка из состава системы С-400 «Триумф», столкнулись на 42-м километре Можайского шоссе в Подмосковье, передает ТАСС.

Жертв и пострадавших нет, ДТП произошло в 8:00 утра из-за того, одна из машин не соблюдала дистанцию при движении на дороге.

В утреннем ДТП помимо машины Минобороны приняли участие «Камаз», две легковушки и микроавтобус военной автоинспекции.



