Официантка кафе в Сочи забросала людей стаканами и чашками. Видео

Сотрудница одного из кафе в Адлерском районе Сочи устроила скандал, она нахамила отдыхающим на пляже «Коралл». Видеозапись инцидента появилась в интернете.

Как рассказали очевидцы, всё началось с того, что работницу заведения не утроила музыка, которую слушала компания на море. Эта композиция заглушала музыку в кафе. Сначала разъярённая женщина облила людей ведром воды и попала прямо на грудного ребёнка.

Вслед за этим она принялась кидать в людей всё, что попадалось под руку, сообщают «Известия». В посетителей полетели стаканы, кружки, чашки, другая посуда, официантка также обливала пытавшихся урезонить её пивом.