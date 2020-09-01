Официантка кафе в Сочи забросала людей стаканами и чашками. Видео
Сотрудница одного из кафе в Адлерском районе Сочи устроила скандал, она нахамила отдыхающим на пляже «Коралл». Видеозапись инцидента появилась в интернете.
Как рассказали очевидцы, всё началось с того, что работницу заведения не утроила музыка, которую слушала компания на море. Эта композиция заглушала музыку в кафе. Сначала разъярённая женщина облила людей ведром воды и попала прямо на грудного ребёнка.
Вслед за этим она принялась кидать в людей всё, что попадалось под руку, сообщают «Известия». В посетителей полетели стаканы, кружки, чашки, другая посуда, официантка также обливала пытавшихся урезонить её пивом.
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