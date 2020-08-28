Один погиб, 13 пострадали при столкновении микроавтобусов в Якутии
28 августа 202011:07
Два микроавтобуса столкнулись на автодороге «Колыма» в Якутии. По данным МЧС, в ДТП погиб один человек, ещё 13 пострадали, передаёт RT. Среди пострадавших есть дети.
По имеющимся данным, погибла женщина-пассажир.
Республиканское управления Следственного комитета РФ сообщило о проведении процессуальной проверки по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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28 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru