Обрушение породы произошло на шахте в Хакасии
В Хакасии на шахте «Северная» в Ширинском районе произошел обвал породы, сообщает RT со ссылкой на управление МЧС по республике.
В результате инцидента пострадал один рабочий. 36-летнего мужчину успели извлечь на поверхность и передать в руки врачей. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В конце августа произошел обвал породы на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. Под завалами был заблокирован один горняк. Первое время мужчина выходил на связь со спасателями, однако к моменту разбора породы он скончался, сообщает Ura.ru.
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