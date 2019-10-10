Обрушение породы произошло на шахте в Хакасии

В Хакасии на шахте «Северная» в Ширинском районе произошел обвал породы, сообщает RT со ссылкой на управление МЧС по республике.

В результате инцидента пострадал один рабочий. 36-летнего мужчину успели извлечь на поверхность и передать в руки врачей. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В конце августа произошел обвал породы на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. Под завалами был заблокирован один горняк. Первое время мужчина выходил на связь со спасателями, однако к моменту разбора породы он скончался, сообщает Ura.ru.

