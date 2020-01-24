Обгоревшее тело блогерши нашли в лесу под Петербургом

В лесном массиве в Ленинградской области найдено сильно обгоревшее тело 24-летней девушки.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело лежало в потухшем костре. Анализ крови погибшей показал высокую концентрацию наркотических веществ.

Экспертам предстоит выяснить, была ли девушка уже мертва на момент попадания в огонь, и была ли ее смерть насильственной.

В свою очередь «Невские новости» сообщают, что погибшая снимала видео для YouTube, где размещала записи на тему «свиданий с миллионерами» и путешествий автостопом. Также она вела Telegram-канал.

