Обгоревшее тело блогерши нашли в лесу под Петербургом
В лесном массиве в Ленинградской области найдено сильно обгоревшее тело 24-летней девушки.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело лежало в потухшем костре. Анализ крови погибшей показал высокую концентрацию наркотических веществ.
Экспертам предстоит выяснить, была ли девушка уже мертва на момент попадания в огонь, и была ли ее смерть насильственной.
В свою очередь «Невские новости» сообщают, что погибшая снимала видео для YouTube, где размещала записи на тему «свиданий с миллионерами» и путешествий автостопом. Также она вела Telegram-канал.
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