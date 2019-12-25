Новости за ночь: Пожар в общежитии в Иркутской области, есть погибшие

Не менее двух человек погибли при пожаре в общежитии лесозаготовительного предприятия в Иркутской области. Обе жертвы - граждане Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципального главу. Ещё шесть человек пострадали при возгорании, пятеро из них переправлены в больницу, состояние одного медики оценивают как тяжёлое.

Уже установлено, что общежитие не было официально зарегистрировано как объект недвижимости. Всего там проживали 15 человек. Пожар начался ночью. Сейчас открытое горение ликвидировано.

Как уточняет RT, два здания общежития лесозаготовительного предприятия расположены в поселке Залари.

