Неизвестные на автомобиле протаранили двери мечети в пригороде Парижа

Неизвестные в среду утром протаранили двери мечети в парижском пригороде Бретиньи-сюр-Орж. Об этом сообщил мэр города Николя Мэари на своей странице в Facebook.

По данным властей, около 6:15 по местному времени автомобиль врезался в ворота и входную дверь мечети. Неизвестные ворвались в здание, оставив следы порошка для огнетушителя у входа, а также в мужской молитвенной комнате.

Позже протаранивший ворота автомобиль был обнаружен подожжённым в соседнем населённом пункте. Мотивы злоумышленников неизвестны, правоохранители начали расследование инцидента.

Как сообщили в Культурной ассоциации мусульман Бретиньи-сюр-Орж, внутри мечети не было обнаружено никаких надписей или других деталей, указывающих на причины нападения. Кроме того, в адрес мусульманской общины не поступало никаких угроз.

