Не менее пяти человек пострадали при стрельбе в Оттаве

Стрельба произошла в центре канадской Оттавы, в результате чего поcтрадали не менее пяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

Местное телевидение со ссылкой на источник в полиции сообщает, что три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позднее еще двое пострадавших обратились за помощью.

Стрельба произошла недалеко от рынка, расположенного вблизи зданий нацпарламента. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, также ведется поиск стрелявшего.

