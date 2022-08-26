Не менее пяти человек пострадали при стрельбе в Оттаве

Стрельба произошла в центре канадской Оттавы, в результате чего поcтрадали не менее пяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

Местное телевидение со ссылкой на источник в полиции сообщает, что три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позднее еще двое пострадавших обратились за помощью.

Стрельба произошла недалеко от рынка, расположенного вблизи зданий нацпарламента. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, также ведется поиск стрелявшего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Канада
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