Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в Бейруте

Не менее 10 человек погибли в результате мощного взрыва, который произошел во вторник в Бейруте. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, по данным местных СМИ, число погибших будет расти.

Ранее министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в порту Бейрута пострадали несколько сотен человек.

Взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута недалеко от базы военно-морских сил Ливана. Детонация сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Ряд жилых домов и офисных помещений получили повреждения.

