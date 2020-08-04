Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в Бейруте

Не менее 10 человек погибли в результате мощного взрыва, который произошел во вторник в Бейруте. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, по данным местных СМИ, число погибших будет расти.

Ранее министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в порту Бейрута пострадали несколько сотен человек.

Взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута недалеко от базы военно-морских сил Ливана. Детонация сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Ряд жилых домов и офисных помещений получили повреждения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/nktpnd
ТЕГИ:ВзрывЛиван
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры