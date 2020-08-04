Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в Бейруте
Не менее 10 человек погибли в результате мощного взрыва, который произошел во вторник в Бейруте. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, по данным местных СМИ, число погибших будет расти.
Ранее министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в порту Бейрута пострадали несколько сотен человек.
Взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута недалеко от базы военно-морских сил Ливана. Детонация сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Ряд жилых домов и офисных помещений получили повреждения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 40
- Самолет экстренно сел в Петербурге из-за трещины в стекле
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 18 млн
- Взрыв в Бейруте повредил фасад здания российского посольства
- Ужасный взрыв в порту Бейрута попал на видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru