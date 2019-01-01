Нападение на пост полиции в Чечне. Есть жертвы
В Чечне неизвестный напал на контрольно-пропускной пункт. Как отмечает телеканал «360», нападению подвергся пост полиции в чеченском селе Ачхой-Мартан. Злоумышленник напал на правоохранителя с ножом, а затем взорвал себя гранатой. Источник подчёркивает, что ЧП произошло сегодня утром, 1 июля,.
Между тем, местные СМИ пишут, что нападавших на КПП было двое. Один из них взорвал взрывное устройство, а второй открыл огонь по правоохранителям. Отмечалось, что в результате инцидента погибли два сотрудника правоохранительных органов. При этом второму злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
Официального комментария МВД пока нет.
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