Нападение на пост полиции в Чечне. Есть жертвы

В Чечне неизвестный напал на контрольно-пропускной пункт. Как отмечает телеканал «360», нападению подвергся пост полиции в чеченском селе Ачхой-Мартан. Злоумышленник напал на правоохранителя с ножом, а затем взорвал себя гранатой. Источник подчёркивает, что ЧП произошло сегодня утром, 1 июля,.

Между тем, местные СМИ пишут, что нападавших на КПП было двое. Один из них взорвал взрывное устройство, а второй открыл огонь по правоохранителям. Отмечалось, что в результате инцидента погибли два сотрудника правоохранительных органов. При этом второму злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Официального комментария МВД пока нет.



