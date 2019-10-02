На Урале выпущен из СИЗО муж, подозреваемый в избиении до смерти жены
В Челябинской области выпущен из следственного изолятора Дмитрий Сергеев, которого подозревают в избиении до смерти собственной супруги. Об сообщает издание 74.ru, ссылаясь на информацию от отца погибшей. Он рассказал о своём звонке следователю, который пояснил, что уголовное дело не заведено, поэтому нет объективных оснований держать его под стражей.
Как отмечает Ura.ru, трагедия разыгралась в городе Златоусте, где была найдена мёртвой 26-летняя Светлана Сергеева со следами побоев и кровью во рту. Соседи сообщили, что слышали звуки ссоры и крики о помощи. По словам сестры погибшей, муж регулярно избивал жену.
В ходе вскрытия трупа было установлено, что смерть наступила в результате сердечного приступа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- СМИ: Яценюк может стать вице-премьером Украины
- На Урале выпущен из СИЗО муж, подозреваемый в избиении до смерти жены
- Объявлено о смерти известного актёра
- На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
- Представитель Заворотнюк пошёл на попятную