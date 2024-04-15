На юге Сахалина с оторвавшейся льдины спасли 20 рыбаков

Двадцать рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся от берега, в Корсаковском районе Сахалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на озере Изменчивое.

«Утром 15 апреля в центр управления в кризисных ситуациях... поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда», — указали в МЧС.

К месту направились шесть спасателей на автомобиле с моторной лодкой, они эвакуировали людей на льдине, которых уже уносило далеко от берега. Дрейф рыбаков продлился около часа. Пострадавших нет, пишет Ura.ru.

Ранее сотрудники МЧС спасли 19 человек с льдины на озере Куракли-Маян в Челябинской области, напоминает телеканал «360».

