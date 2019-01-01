На Шри-Ланке после терактов введут режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил в понедельник о решении ввести режим ЧП на территории страны после серии терактов. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что он начнёт действовать с 23 апреля. RT, между тем, отмечает, что ранее власти Шри-Ланки объявили 23 число днём траура по погибшим.

Напомним, на Шри-Ланке накануне прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо, а также других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек. Во время терактов погибли трое детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller. Об этом представитель семьи сообщил «Би-би-си». Также во время взрывов пострадали около 500 человек. Среди них граждане 35 стран.

Как отмечает Ura.ru, власти Шри-Ланки ранее приняли решение временно заблокировать популярные социальные сети и мессенджеры. Они пошли на такой шаг, чтобы не допустить распространения ложной информации о прогремевших взрывах.

