На Эльбрусе четвертый день ищут пропавшую туристку
Спасатели МЧС четвертый день ведут поиски туристки, которая потерялась во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что пропала 30-летняя девушка, участвовавшая в восхождении в группе туристов из Краснодарского края.
Поиски велись в районе скал Ленца на высоте 4200 м над уровнем моря, ледника Микельчиран, в том числе при помощи вертолета. Продолжаются наземные поиски.
Восхождение на гору группы началось 18 октября, после ухудшения погоды туристы решили спуститься к базовому лагерю на высоте 3,8 тыс. метров. До лагеря не дошли 3 человека, двое из которых через день были найдены. Поиски третьей девушки продолжаются.
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