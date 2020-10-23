На Эльбрусе четвертый день ищут пропавшую туристку

Спасатели МЧС четвертый день ведут поиски туристки, которая потерялась во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что пропала 30-летняя девушка, участвовавшая в восхождении в группе туристов из Краснодарского края.

Поиски велись в районе скал Ленца на высоте 4200 м над уровнем моря, ледника Микельчиран, в том числе при помощи вертолета. Продолжаются наземные поиски.

Восхождение на гору группы началось 18 октября, после ухудшения погоды туристы решили спуститься к базовому лагерю на высоте 3,8 тыс. метров. До лагеря не дошли 3 человека, двое из которых через день были найдены. Поиски третьей девушки продолжаются.

