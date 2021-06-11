На акциониста Крисевича завели уголовное дело
Против художника-акциониста Павла Крисевича, задержанного за стрельбу на Красной площади, возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В сообщении говорится, что при патрулировании территории на главной площади страны полиция задержала гражданина, который произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а затем сымитировал самоубийство. Задержанного доставили в ОВД по району Китай-город.
Ранее о задержании Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве, рассказал его адвокат Сергей Тельнов, передаёт RT.
По информации портала Readovka, своим перфомансом художник хотел выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России.
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