На 79-м км МКАД столкнулись четыре автомобиля

Авария с четырьмя автомобилями произошла на 79-м километре МКАД. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 79-го км... столкнулись четыре автомобиля в левом и среднем ряду», — указали в ведомстве.

На месте ДТП находятся оперативные службы, обстоятельства инцидента и данные о пострадавших устанавливаются.

Дептранс предупредил, что из-за аварии движение затруднено на 2,7 км, и рекомендовал автомобилистам выбирать пути объезда.

Ранее на 63-м км МКАД столкнулись пять машин, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.

