На 79-м км МКАД столкнулись четыре автомобиля
Авария с четырьмя автомобилями произошла на 79-м километре МКАД. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
«На внешней стороне 79-го км... столкнулись четыре автомобиля в левом и среднем ряду», — указали в ведомстве.
На месте ДТП находятся оперативные службы, обстоятельства инцидента и данные о пострадавших устанавливаются.
Дептранс предупредил, что из-за аварии движение затруднено на 2,7 км, и рекомендовал автомобилистам выбирать пути объезда.
Ранее на 63-м км МКАД столкнулись пять машин, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.
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- На 79-м км МКАД столкнулись четыре автомобиля
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru