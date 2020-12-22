Мужчина попытался ограбить банк в центре Москвы

Неизвестный попытался ограбить банк на Зацепском валу в Москве, он совершил несколько выстрелов, но затем покинул место происшествия, ничего не взяв. Об этом сообщает «360» со ссылкой на столичный главк МВД.



Сигнал об ограблении был зафиксирован в 18:00 по московскому времени. В банк по адресу Зацепский вал, 5 зашел мужчина и, угрожая "предметом, похожим на пистолет", потребовал выдать ему деньги.

Однако затем нападавший выстрелил несколько раз и покинул банковское отделение, не взяв денег. В результате никто не пострадал. По информации ведомства, полицейские проводят розыск подозреваемого.

