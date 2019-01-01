Происшествия
Ранее сообщалось, что движение поездов на Кольцевой линии метро по часовой стрелке приостановлено из-за падения пассажира.
Мужчина, попавший под метропоезд, остался жив
12 июля22:31
Мужчина попал под поезд на метростанции «Октябрьская» , но остался жив, сообщила РИА Новости пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Потерпевший передан медикам.
Ранее сообщалось, что движение поездов на Кольцевой линии метро по часовой стрелке приостановлено из-за падения пассажира.
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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Московское Метро
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