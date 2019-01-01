Мужчина, попавший под метропоезд, остался жив

Мужчина попал под поезд на метростанции «Октябрьская» , но остался жив, сообщила РИА Новости пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Потерпевший передан медикам.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Кольцевой линии метро по часовой стрелке приостановлено из-за падения пассажира.

