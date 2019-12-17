Мошенники обманули известную российскую актрису на 2 млн рублей
Заслуженная артистка России Валентина Алексеевна Савельева обратилась в полицию с заявлением о краже у нее крупной суммы средств. Выяснилось, что пожилая актриса стала жертвой телефонных мошенников.
Потерпевшая рассказала, что в начале декабря на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банка.
Лжебанкиры рассказывали доверчивой артистке, что с ее счетами якобы происходят подозрительные операции и просили жертву «для сохранности средств» сообщать им необходимые для перевода средств данные.
В результате несколькими транзакциями со счета актрисы злоумышленники списали 1,95 млн рублей, сообщает сайт KP.Ru
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