Мошенники обманули известную российскую актрису на 2 млн рублей

Заслуженная артистка России Валентина Алексеевна Савельева обратилась в полицию с заявлением о краже у нее крупной суммы средств. Выяснилось, что пожилая актриса стала жертвой телефонных мошенников.

Потерпевшая рассказала, что в начале декабря на протяжении нескольких дней ей звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банка.

Лжебанкиры рассказывали доверчивой артистке, что с ее счетами якобы происходят подозрительные операции и просили жертву «для сохранности средств» сообщать им необходимые для перевода средств данные.

В результате несколькими транзакциями со счета актрисы злоумышленники списали 1,95 млн рублей, сообщает сайт KP.Ru

