Михаил Ефремов задержан после ДТП со смертельным исходом

Актер Михаил Ефремов, ставший днем ранее участником ДТП в Москве, в результате которого погиб человек, задержан в порядке статьи 91-й Уголовно-процессуального кодекса, - сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Она дает право задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии, в частности, такого основания, как направленное в суд ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем не менее, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас актер уже доставлен суд на рассмотрение этого ходатайства. Накануне вечером Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он протаранил небольшой фургон на шасси «Лады», за рулем которого был 57-летний мужчина. На видеозаписи, опубликованной Центром организации дорожного движения, видно, как джип Ефремова пересекает двойную сплошную на повороте дороги и врезается в фургон. Тест Михаила Ефремова на опьянение показал высокую концентрацию алкоголя - 2,1 промилле при разрешенных 0,16.

Водитель фургона при столкновении с джипом Ефремова оказался зажат в искореженной кабине и с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько часов он умер в больнице. После этого дело, возбужденное в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. К вечеру вторника появились сообщения о том, что в анализах актера якобы обнаружены следы наркотиков, однако официального подтверждения этих сведений на момент подготовки материала не поступало.

Сразу после аварии Михаил Ефремов смог объяснить сотрудникам полиции, что хотел обогнать машину, но допросить его в тот вечер не представлялось возможным. Михаил Ефремов должен был явиться на допрос к следователю в 11 утра вторника, но так и не явился в УВД. Днем в его квартиру в доме по Казарменному переулку приехали полицейские, но актер пожаловался на плохое самочувствие. К нему последовательно приезжали несколько бригад скорой помощи, в том числе из частной клиники, но госпитализация не потребовалась, и ближе к вечеру Ефремова увезли на допрос в УВД по ЦАО Москвы, после которого и задержали.

Трагическим, но чудовищным случаем назвал ДТП с участием Михаила Ефремова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пьяный водитель, и неважно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек», - сказал Песков. Взять на контроль расследование ДТП с участием актера поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции спикер Вячеслав Володин. «Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — заявил глава нижней палаты парламента.

