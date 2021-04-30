МИД Украины осудил восхваление войск СС в стране
Министерство иностранных дел Украины напомнило, что в стране запрещена пропаганда тоталитарных режимов, в том числе национал-социалистического, сообщает РИА Новости.
«Нужно заботиться о том, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность со стороны украинского государства и общества», - отметили в министерстве.
В своём заявлении украинское внешнеполитическое ведомство решительно осудило «любые проявления глорификации войск Ваффен-СС».
МИД Украины выступило с заявлением через два дня после «Марша вышиванок», который националисты провели в Киеве в честь годовщины создания эсэсовской дивизии «Галичина», которая входила в состав войск СС и решением Нюрнбергского трибунала была признана преступной организацией.
Дивизия СС «Галичина» была создана в апреле 1943 года во Львове, сообщает «Свободная пресса». Летом 1944 года она была разгромлена Красной Армией возле украинского города Броды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- МИД Украины осудил восхваление войск СС в стране
- В Киргизии заявляют о 31 жертве конфликта с Таджикистаном
- Приговор экс-полицейским, незаконно задержавшим Голунова, огласят 28 мая
- Pfizer и BioNTech подали запрос на применение вакцины среди подростков
- Лжесвидетелю по делу Ефремова назначен год исправительных работ
- Еврокомиссия обвинила компанию Apple в препятствии конкуренции
- В Австрии оценили переговоры с Россией по «Спутнику V»
- Ургант предложил замедлить Pornhub в России
- Украинский депутат поблагодарил нацистов за победу в войне
- Более 1,5 млн человек приняли участие в «Диктанте Победы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru