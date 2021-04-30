МИД Украины осудил восхваление войск СС в стране

Министерство иностранных дел Украины напомнило, что в стране запрещена пропаганда тоталитарных режимов, в том числе национал-социалистического, сообщает РИА Новости.

«Нужно заботиться о том, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность со стороны украинского государства и общества», - отметили в министерстве.

В своём заявлении украинское внешнеполитическое ведомство решительно осудило «любые проявления глорификации войск Ваффен-СС».

МИД Украины выступило с заявлением через два дня после «Марша вышиванок», который националисты провели в Киеве в честь годовщины создания эсэсовской дивизии «Галичина», которая входила в состав войск СС и решением Нюрнбергского трибунала была признана преступной организацией.

Дивизия СС «Галичина» была создана в апреле 1943 года во Львове, сообщает «Свободная пресса». Летом 1944 года она была разгромлена Красной Армией возле украинского города Броды.

