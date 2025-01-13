МЧС: В Челябинске загорелось производственное помещение
Производственное помещение загорелось в Челябинске на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
«Выезд подразделений на здание производственного помещения... Установлено, что в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей происходит горение на площади 200 квадратных метров», — отметили в ведомстве.
МЧС предупредило об угрозе распространения огня. Известно, что 50 человек эвакуировались из помещения самостоятельно до прибытия пожарных.
Ранее в Химках загорелось помещение по производству и хранению пленки на площади 1200 «квадратов», данных о пострадавших не поступало, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru