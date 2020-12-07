Малайзия направит почти 6 млн долларов на суд по делу MH17
Правительство Малайзии возьмёт на себя 30% расходов, связанных с финансированием проходящего в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, сообщает пресс-служба малазийского кабмина.
Министр транспорта Ви Ка Сион заявил, что в 2021 году на процесс направят 23,3 млн ринггитов (по текущему курсу 5,7 миллиона долларов США). По его словам, так как суд связан с малазийским самолётом, то государство несёт ответственность.
«Виновные в данном преступлении должны быть наказаны», - подчеркнул министр.
Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. По версии следствия, лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.
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