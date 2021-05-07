Лукашенко заявил, что скоро расскажет новые факты по делу о перевороте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые факты по уголовному делу о подготовке госпереворота заставят людей «ужаснуться», сообщает Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что пока показали только «цветочки», и пообещал обнародовать новые подробности о подготовке покушения на него и его детей.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, - цветочки. Но мы покажем ягодку, и вы ужаснётесь тому, что вы увидите», - резюмировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, сообщает RT. По словам Лукашенко, в подготовке участвовали спецслужбы США, и задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.

