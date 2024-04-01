Курский вокзал в Москве вновь открыт после эвакуации
Курский вокзал в российской столице вернулся к штатной работе после эвакуации пассажиров. Об этом информирует Московская железная дорога через свои официальные сетевые ресурсы.
Ранее на вокзале был проведена тотальная эвакуация пассажиров в связи с работой правоохранительных органов, сообщили в МЖД. В период проверки был организован пропуск пассажиров на платформы через третий подземный тоннель без захода в здание вокзала.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», железнодорожный объект проверяли после поступления анонимной угрозы минирования. В МЖД заверили, что на движение поездов это не сказалось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru