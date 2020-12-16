Крупную нарколабораторию ликвидировали в Ленинградской области

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ленинградской области, изъяв около 60 килограммов наркотических веществ. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители задержали хозяина лаборатории, 54-летнего неработающего жителя Тосненского района. Он подозревается в производстве и сбыте наркотиков. В ходе обыска у мужчины обнаружили несколько пакетов наркотических средств, химическое оборудование, а также три винтовки и несколько десятков патронов.

По словам представителя МВД, задержанный изготавливал и продавал оптовыми партиями синтетические наркотические вещества. Правоохранители устанавливают каналы поставки веществ и все факты противоправных действий задержанного и его возможных сообщников.

Следственное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статьям «покушение» и «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Правоохранители решают вопрос о возбуждении дела по статье «незаконное хранение оружия».

