Кировское МВД не нашло вины сотрудника, сбившего «пьяного» мальчика
В России разгорается еще один скандал вокруг гибели под колесами автомобиля «пьяного» ребенка. В этот раз алкоголь в крови покойного мальчика нашли эксперты в Кировской области.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник МВД, находившийся в отпуске, сбил на перекрестке 6-летнего велосипедиста. От полученных травм тот скончался, сообщает RT.
В МВД Кировской области провели служебную проверку и заявили, что их сотрудник не мог предотвратить наезд, следовательно, его вины в гибели ребенка нет.
Спустя полтора месяца пришли результаты экспертизы, согласно которым в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя. Отец мальчика категорически отказался подписывать документ о том, что его ребенок был нетрезв, передает РЕН ТВ.
Историей уже заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он взял ход расследования под свой контроль, сообщает Ura.ru.
Аналогичная история произошла два года назад в подмосковной Балашихе, где во дворе дома был сбит насмерть 6-летний Алеша Шимко. Позднее в его крови нашли 2,7 промилле. Впоследствии эксперт, проводивший анализ, был осужден по статье «Халатность».
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