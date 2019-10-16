Кировское МВД не нашло вины сотрудника, сбившего «пьяного» мальчика

В России разгорается еще один скандал вокруг гибели под колесами автомобиля «пьяного» ребенка. В этот раз алкоголь в крови покойного мальчика нашли эксперты в Кировской области.

Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник МВД, находившийся в отпуске, сбил на перекрестке 6-летнего велосипедиста. От полученных травм тот скончался, сообщает RT.

В МВД Кировской области провели служебную проверку и заявили, что их сотрудник не мог предотвратить наезд, следовательно, его вины в гибели ребенка нет.