Иностранец, залезший под потолок аэропорта Внуково, задержан

Гражданин Кубы, залезший под потолок в аэропорту Внуково в Москве, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в терминале «А». По данным агентства, мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел привлечь к себе внимание. Согласно словам кубинца, оне не может вылететь из аэропорта уже несколько дней из-за невозможности обменять билет.

