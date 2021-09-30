Иностранец, залезший под потолок аэропорта Внуково, задержан

Гражданин Кубы, залезший под потолок в аэропорту Внуково в Москве, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в терминале «А». По данным агентства, мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел привлечь к себе внимание. Согласно словам кубинца, оне не может вылететь из аэропорта уже несколько дней из-за невозможности обменять билет.

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ФОТО: Википедия // mos.ru
ТЕГИ:МоскваВнуково Аэропорт
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