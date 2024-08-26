«Опасная сила»: Член СПЧ Кабанов призвал усилить контроль за надзирателями в колониях

Все последние события, происходящие в российских колониях, связаны с недостаточной работой над системой ФСИН и коррупцией, заявил в эфире НСН Кирилл Кабанов.

Необходимо усилить контроль за надзирателями, которые охраняют заключенных в российских колониях, а также последовательно менять систему ФСИН, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.

Ранее в УФСБ России сообщили, что в колонии ИК-14 в Ростовской области заключенный организовал настоящее казино. Мужчина, отбывающий срок за кражу, работал системно: вел списки игроков, записывал результаты раздач, а два раза в месяц переводил деньги на банковские счета. На него возбудили дело, заключенному грозит до двух лет дополнительного лишения свободы. Кабанов на этом фоне призвал менять систему ФСИН.

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«Мы должны усилить комплексные меры контроля над теми, кто охраняет заключенных. В таком случае будет усилен контроль и над самими заключенными. Дальше мы должны четко выстроить систему. У нас не хватает людей для работы во ФСИН. Функции у ФСИН растут, число людей, попадающих в тюрьму по тяжким преступлениям, не уменьшается... Соответственно, ответственности у ФСИН становится больше. Низкая заработная плата не является оправданием того, что происходит в колониях. У нас было много замен в руководстве ФСИН, но сама система же не изменилась», - сказал Кабанов.

Он отметил, что все последние события, которые происходят в колониях, связаны с недостаточной работой над системой ФСИН, недостаточным финансированием службы и коррупцией.

«На сегодняшний день во ФСИН формируется новая и достаточно опасная экстремистская сила. Тут вопрос к правительству: почему оно не обращает внимание? Все последние события, которые происходят в колониях, связаны с недостаточной работой над ФСИН, финансированием службы, дальше уже - коррупция. Есть стратегические проблемы, из них вытекают проблемы тактические. Каждую колонию нужно рассматривать конкретно», - сказал собеседник НСН.

В пятницу, 23 августа, произошел захват заложников в ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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