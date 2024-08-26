«Опасная сила»: Член СПЧ Кабанов призвал усилить контроль за надзирателями в колониях
Все последние события, происходящие в российских колониях, связаны с недостаточной работой над системой ФСИН и коррупцией, заявил в эфире НСН Кирилл Кабанов.
Необходимо усилить контроль за надзирателями, которые охраняют заключенных в российских колониях, а также последовательно менять систему ФСИН, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.
Ранее в УФСБ России сообщили, что в колонии ИК-14 в Ростовской области заключенный организовал настоящее казино. Мужчина, отбывающий срок за кражу, работал системно: вел списки игроков, записывал результаты раздач, а два раза в месяц переводил деньги на банковские счета. На него возбудили дело, заключенному грозит до двух лет дополнительного лишения свободы. Кабанов на этом фоне призвал менять систему ФСИН.
«Мы должны усилить комплексные меры контроля над теми, кто охраняет заключенных. В таком случае будет усилен контроль и над самими заключенными. Дальше мы должны четко выстроить систему. У нас не хватает людей для работы во ФСИН. Функции у ФСИН растут, число людей, попадающих в тюрьму по тяжким преступлениям, не уменьшается... Соответственно, ответственности у ФСИН становится больше. Низкая заработная плата не является оправданием того, что происходит в колониях. У нас было много замен в руководстве ФСИН, но сама система же не изменилась», - сказал Кабанов.
Он отметил, что все последние события, которые происходят в колониях, связаны с недостаточной работой над системой ФСИН, недостаточным финансированием службы и коррупцией.
«На сегодняшний день во ФСИН формируется новая и достаточно опасная экстремистская сила. Тут вопрос к правительству: почему оно не обращает внимание? Все последние события, которые происходят в колониях, связаны с недостаточной работой над ФСИН, финансированием службы, дальше уже - коррупция. Есть стратегические проблемы, из них вытекают проблемы тактические. Каждую колонию нужно рассматривать конкретно», - сказал собеседник НСН.
В пятницу, 23 августа, произошел захват заложников в ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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