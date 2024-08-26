«Опасная сила»: Член СПЧ Кабанов призвал усилить контроль за надзирателями в колониях

Необходимо усилить контроль за надзирателями, которые охраняют заключенных в российских колониях, а также последовательно менять систему ФСИН, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.

Ранее в УФСБ России сообщили, что в колонии ИК-14 в Ростовской области заключенный организовал настоящее казино. Мужчина, отбывающий срок за кражу, работал системно: вел списки игроков, записывал результаты раздач, а два раза в месяц переводил деньги на банковские счета. На него возбудили дело, заключенному грозит до двух лет дополнительного лишения свободы. Кабанов на этом фоне призвал менять систему ФСИН.