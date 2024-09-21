В колонии на юге Казахстана произошел бунт заключенных
Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета уголовно исполнительной системы МВД страны.
«В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Комитет отметил, что во время бунта двум военнослужащим национальной гвардии и сотруднику департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Казахстана были нанесены незначительные телесные повреждения. Пострадавшим оказали медпомощь. Ситуацию в колонии удалось стабилизировать.
Ранее в Волгоградской области РФ заключенные колонии №19 захватили заложников, погибли восемь человек, в том числе представители руководства учреждения, ИК-19, некоторые сотрудники колонии получили ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru