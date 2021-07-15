Хакеры атаковали сайты властей Крыма

Хакеры атаковали сайты органов власти Крыма. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости.

«На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена», — рассказал Крючков.

Советник главы Крыма подчеркнул, что компетентные органы выясняют место проведения кибератаки.

На данный момент недоступны портал правительства Крыма и сайты министерств региона. На главных страницах ресурсов уточняется, что проводятся плановые технические работы.

