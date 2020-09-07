Группа туристов пропала в горах под Сочи

Незарегистрированная туристическая группа в составе 11 человек пропала в горно-лесной местности под Сочи. Люди вышли утром 6 сентября из посёлка Эсто-Садок по направлению к озеру в районе Роза Пик на южном склоне «Роза Хутор» и до сих пор не вернулись, передаёт «Интерфакс».

По данным МЧС, в группе восемь детей и трое взрослых.

Спасатели уже обследовали маршруты и берега озёр, но группу не нашли. Утром 7 сентября к поискам подключили вертолёт и конно-кинологический расчёт на лошадях.

