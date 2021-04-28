Гражданина России отправили в СИЗО по делу о госизмене
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предъявила гражданину РФ Сергею Кабанову обвинение по статье «государственная измена», сообщает ТАСС.
По решению Лефортовского суда Москвы, обвиняемого на два месяца отправили в СИЗО, данное решение не обжаловано.
Подробности уголовного дела не раскрываются.
Ранее Мосгорсуд признал виновным в госизмене бывшего помощника экс-полпреда президента в УрФО Александра Воробьева, сообщает Ura.ru. Его отправили за решётку на 12,5 лет, а также лишили чина действительного государственного советника третьего класса.
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