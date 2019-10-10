Грабители отобрали у безработного москвича 56 тысяч долларов

На юго-востоке Москвы безработный горожанин лишился почти 60 тысяч долларов в результате вооруженного нападения.

Как сообщает Москва 24, четверо грабителей атаковали москвича, когда он находился за рулем своего автомобиля. Сначала они выстрелили в дверь из неустановленного оружия. Сам водитель получил два выстрела в голову и был избит. У потерпевшего отобрали борсетку, в которой находилось 56 тысяч 650 долларов, после чего скрылись на машине. Пострадавший находится в реанимации.

О схожем преступлении сообщает АГН Москва. По данным агентства, трое неизвестных напали на водителя организации и, угрожая ему пистолетом, отобрали у него 5 миллионов рублей. Известно, что деньги принадлежали работодателю.

