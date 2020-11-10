ГП Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели российского Ми-24
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели российского вертолёта Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
В пресс-службе ведомства уточнили, что дело возбуждено по статье «халатное отношение к службе».
Инцидент произошёл вечером 9 ноября. На Нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы был сбит военный вертолёт Ми-24, принадлежащий России. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно было сбито ракетой ПЗРК. Погибли два члена экипажа, один военнослужащий был ранен.
Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Игорем Красновым рассказал, что при участии военных экспертов был проведён осмотр ракетной установки, а также информационных систем. Были допрошены военнослужащие воинской части, где был произведен пуск ракеты. Также изъяты необходимые документы и проведены другие необходимые следственные действия.
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