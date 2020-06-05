Гендиректор РВК Повалко не признал вину в злоупотреблениях

Генеральный директор «Российской венчурной компании» Александр Повалко не согласен с обвинением в злоупотреблениях полномочиями, сообщил его адвокат Георгий Антонов.

Суть в том, что РВК выдала заём в размере $5 миллионов своей дочерней компании на покупку акций. Та вернула только два, и теперь Поавлко обвиняют в том, что он якобы не принял меры для скорейшего возвращения долга, сообщил Антонов РИА Новости.

«Как можно признать вину, если срок исполнения - 2022 год?» - сказал адвокат.

Об обысках в РВК и дома у Повалко 3 июня сообщила газета «Коммерсантъ». Источники СМИ утверждают, что следствие заинтересовалось источника РИА Новости, проверка может быть связана с делом по инвестициям РВК в компанию Alion Energy в 2012 год, по которому уже идёт другое расследование.

Как сообщает ТАСС, полиция попросила суд взять Повалко под стражу. Однако предъявленная статья Уголовного кодекса не предполагает меры пресечения, связанные с арестом, заявил Антонов.

