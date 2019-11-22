ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

В Москве, Татарстане и Тюменской области задержаны девять исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ – прим. НСН). Как пишет ТАСС, они готовили почву для свержения власти и создания так называемого «всемирного халифата».

Как отмечает RT, представители спецслужбы заявили, что подозреваемые создавали в регионах России сетевые закрытые террористические структуры, занимались распространением террористической идеологии и вербовкой. В ходе их задержания были обнаружены и изъяты запрещённые пропагандистские материалы и средства связи, подчёркивает Свободная пресса.