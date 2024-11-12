ФСБ предотвратила поджог на железной дороге у Балаклавской ТЭС в Крыму

ФСБ задержала жителя Севастополя, пытавшегося совершить поджог на железной дороге близ Балаклавской ТЭС. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

«Пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС», — подчеркнули в ведомстве.

По данным ФСБ, фигурант — 29-летний мужчина — в сентябре прошлого года установил связь со службой безопасности Украины для конфиденциального сотрудничества. По заданию Киева злоумышленник должен был поджечь специализированное оборудование, нарушив работу железнодорожного транспорта. Задержанный получил от кураторов деньги, закупил горючую жидкость, однако был задержан на месте совершения преступления.

Правоохранители возбудили уголовные дела о сотрудничестве с иностранным государством (международной, иностранной организацией) на конфиденциальной основе и покушении на теракт.

Ранее ФСБ пресекла операцию Главного управления разведки украинского министерства обороны по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, напоминает РЕН ТВ.

