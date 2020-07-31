ФСБ накрыла ячейку экстремистов в Волгоградской области

Организатор и пятеро членов ячейки запрещённой в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат» задержаны в Волгоградской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Операция проходила при участии МВД и Росгвардии. В местах проживания экстремистов силовики нашли экстремистскую литературу и другие документы, подтверждающие причастность к запрещённой организации. Возбуждено уголовное дело.

17 июля силовики задержали участников другой ячейки «Таблиги Джамаат» в Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях.

