ФСБ накрыла ячейку экстремистов в Волгоградской области

Организатор и пятеро членов ячейки запрещённой в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат» задержаны в Волгоградской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Операция проходила при участии МВД и Росгвардии. В местах проживания экстремистов силовики нашли экстремистскую литературу и другие документы, подтверждающие причастность к запрещённой организации. Возбуждено уголовное дело.

17 июля силовики задержали участников другой ячейки «Таблиги Джамаат» в Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях.

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ТЕГИ:ЭкстремизмФСБ
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