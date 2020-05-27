ФСБ накрыла 13 подпольных производств оружия

Федеральная служба безопасности выявила 13 подпольных оружейных мастерских на территории российской столицы и еще 9 регионов. Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ. Как передает ТАСС, речь идёт о восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия, его модернизации, а также производстве боеприпасов.

В противоправной деятельности уличены, помимо столичного региона, жители Санкт- Петербурга и Ленобласти, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, а также Крыма.

Из незаконного оборота изъято около 190 единиц огнестрельного оружия, в том числе, 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета, три гранатомета, более 16 тысяч патронов.

