Эвакуированы четыре офиса Facebook в США

Принадлежащее Facebook почтовое отделение в калифорнийском городе Менло-Парк, эвакуировано после того, как в одной из посылок обнаружили следы возможного присутствия зарина, передает «Интерфакс»

Двух человек проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.

