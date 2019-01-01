Происшествия
На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.
Эвакуированы четыре офиса Facebook в США
2 июля00:45
Принадлежащее Facebook почтовое отделение в калифорнийском городе Менло-Парк, эвакуировано после того, как в одной из посылок обнаружили следы возможного присутствия зарина, передает «Интерфакс»
Двух человек проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.
На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.
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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Facebook
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