Экс-ведущая музыкального канала пожаловалась на изнасилование в Москве

Бывшая ведущая одного из популярных музыкальных телеканалов подала в полицию заявление об изнасиловании. Девушке 28 лет, стало известно «Комсомольской правде». При этом личность пострадавшей издание не раскрывает.

По данным источника, молодая женщина находилась в номере гостиницы в центре российской столицы вместе с малознакомым мужчиной. Зачем она пошла с ним в отель и осталась наедине не уточняется.

После ее обращения в правоохранительные органы, оперативники по горячим следам сумели задержать 27-летнего подозреваемого. Им оказался житель Ленинградской области. Другие подробности не приводятся.

Материалы возбуждённого уголовного дела направлены в управление Следственного комитета по Москве.

