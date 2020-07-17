Экс-ведущая музыкального канала пожаловалась на изнасилование в Москве
Бывшая ведущая одного из популярных музыкальных телеканалов подала в полицию заявление об изнасиловании. Девушке 28 лет, стало известно «Комсомольской правде». При этом личность пострадавшей издание не раскрывает.
По данным источника, молодая женщина находилась в номере гостиницы в центре российской столицы вместе с малознакомым мужчиной. Зачем она пошла с ним в отель и осталась наедине не уточняется.
После ее обращения в правоохранительные органы, оперативники по горячим следам сумели задержать 27-летнего подозреваемого. Им оказался житель Ленинградской области. Другие подробности не приводятся.
Материалы возбуждённого уголовного дела направлены в управление Следственного комитета по Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru