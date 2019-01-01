Экс-глава «Альфы» назвал причины нападения на полицейского в Чечне
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ в эфире НСН перечислил возможные мотивы нападения.
В Ачхой-Мартановском районе Чечне Неизвестный напал на контрольно-заградительный пост. Он ударил полицейского ножом, затем бросил гранату. Ответным огнем нападавший был уничтожен. Сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь.
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН назвал возможные мотивы нападения.
«Может быть, какой-то посторонний человек. Полицейский был местный, а там, если своего убить – это хана. Можно все версии рассматривать. И с целью завладеть оружием, и религиозный экстремизм, и личные неприязненные отношения», - перечислил он.
При этом нападение из-за оружия силовик считает маловероятным. «Нападения идут не только с целью завладеть оружием. В Чечне хватает оружия. Там в каждом дворе есть автомат», - пояснил он.
Добавим, в МВД сообщили, что сейчас устанавливается личность напавшего.
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