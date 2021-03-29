Двух велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке
Два велосипедиста в понедельник были спасены с отколовшейся льдины на Москве-реке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что льдина, на которой стояли два молодых человека с велосипедами, находилась в ста метрах от берега. Инцидент произошел вблизи острова Бобровый.
По данным агентства, молодые люди сначала отказывались сойти со льдины. После уговоров спасателей велосипедисты-экстремалы зашли на спасательное судно и были доставлены на поисково-спасательную станцию "Кожухово". Прибывшие на место полицейские провели с ними профилактическую беседу.
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