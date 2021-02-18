Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме, во время происшествия взрослых в здании не было. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.
По данным следкома, вечером 17 февраля дети 2011 и 2017 года рождения остались в частном жилом доме без присмотра взрослых. Начался пожар, спасти детей не удалось.
В сообщении указано, что специалисты не обнаружили следов насилия на телах погибших. В СК также добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ"Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Следственный комитет передает, что в настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины трагедии.
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